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Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка», пишет Die Zeit со ссылкой на источники. По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера после изучения проб.В источнике
С чего всё началось
Алексей Навальный был отравлен новым, ранее неизвестным, типом нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщила газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 14:50
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РИА Новости

Die Zeit написала о новом типе «Новичка» в ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:23
RT на русском

Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

RT на русскомвчера в 14:59
Коммерсантъ

Die Zeit: российские спецслужбы отравили Навального новейшим типом «Новичка»

Коммерсантъвчера в 14:50
Московский Комсомолец

Алексея Навального в Томске могли отравить новым типом «Новичка»

Московский Комсомолецвчера в 14:29
Интерфакс

Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Интерфаксвчера в 15:23
ТАСС

Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и омским врачам

ТАССвчера в 14:19
РБК

Die Zeit назвал спасителей Навального и отравивший его яд

РБКвчера в 14:01

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии
РБКвчера в 11:17
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.ру8 сентября в 10:09
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В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса

Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
RT на русскомвчера в 04:33
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Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»).
Ведомости7 сентября в 16:54
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Назван орех, который снижает сахар в крови при диабете второго типа

Специалисты отмечают, что диабетикам рекомендуется есть продукты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы – это такие виды орехов, как миндаль, фисташки и особенно, грецкие орехи.
Evo-rus.comвчера в 07:09
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«Что это, если не расизм?»: Джеймс Ганн выступил за смену расы супергероев в кинокомиксах

Известный своей открытостью и активностью в онлайн-пространстве режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц 2» Джеймс Ганн часто и охотно общается с комментаторами в социальных сетях.
Киноафиша Россиивчера в 07:07

Акции Tiffany подешевели на 10% на фоне проблем с продажей компании

LVMH сообщила, что решила отложить сделку после письма министра иностранных дел Франции, в котором французской компании было рекомендовано отсрочить приобретение Tiffany до 6 января 2021 года в ответ на угрозу введения налогов на французские товары со стороны США.
РБКвчера в 09:53
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