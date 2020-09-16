Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
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Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
со ссылкой на источники.
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