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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:30
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Германия хочет заключить сделку с США по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ07:30
Интерфакс

Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2»

Интерфакс08:17
РБК

СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

РБК06:40
Газета.Ru

Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru10:28
RT на русском

Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:12
РИА Новости

Германия предлагала США сделку по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:09
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28

МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

16 сентября стало известно, что Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией, где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.
МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной
RT на русском11:42

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Завершено расследование взяток сообщника экс-мэра Челябинска Тефтелева

18 августа Следственный комитет объявил о завершении расследования по откатам Евгения Тефтелева — экс-мэр Челябинска признал вину в получении взятки в 2,5 миллиона, заключил досудебное соглашение (которое слили в Сеть), и уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, а затем передали в Центральный райсуд.
74.ru10:16

Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:27

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56