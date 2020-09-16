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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:30
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Интерфакс

Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2»

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Lenta.ru

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

Lenta.ru05:38
Коммерсантъ

Германия хочет заключить сделку с США по «Северному потоку 2»

Коммерсантъ07:30
RT на русском

Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

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РИА Новости

Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

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СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

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СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

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Evo-rus.com06:44
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