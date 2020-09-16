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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:30
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Эксперт оценил вероятность сделки между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2»

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Германия хочет заключить сделку с США по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ07:30
Газета.Ru

Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru10:28
РИА Новости

Германия предлагала США сделку по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:09
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28

Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла
РИА Новости14:54
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Для новых санкций против России готовят юридическую базу

Для новых санкций против России готовят юридическую базу Еврокомиссия готовится к расширению юридических инструментов, позволяющих вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах — в том числе едва ли не в первую очередь в России.
Коммерсантъ14:41

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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ДНР обвинила Украину в саботаже перемирия

МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что Украина отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения, в частности совместно рассматривать нарушения и проводить совместные инспекции.
Профиль14:45

Как развивается расистский скандал с участием Неймара

Расистский скандал с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса продолжает широко обсуждаться и обрастать подробностями, в связи с чем взять слово пришлось даже президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре.
RT на русском11:53