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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:30
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Германия хочет заключить сделку с США по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ07:30
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Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru10:28
Интерфакс

Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2»

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Взгляд.ру

Эксперт оценил вероятность сделки между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру11:35
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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:12
РИА Новости

Германия предлагала США сделку по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:09
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru08:02
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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