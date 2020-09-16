Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Смотрите также
Лучший сериал 2020 года выбрала Ассоциация телевизионных критиков
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернул себе лидерство в чемпионате России
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников
Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
В Подмосковье полицейские нашли мать оставленного на лавке младенца
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Националист Максим Марцинкевич совершил суицид в СИЗО
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
Подробнее о событии
Германия предложила США миллиардную сделку за сохранение «Северного потока-2»
Московский Комсомолец05:36