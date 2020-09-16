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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
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РБК

СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

РБК06:40
Коммерсантъ

Германия хочет заключить сделку с США по «Северному потоку 2»

Коммерсантъ07:30
Интерфакс

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против «Северного потока 2»

Интерфакс05:23
Lenta.ru

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

Lenta.ru05:38
Московский Комсомолец

Германия предложила США миллиардную сделку за сохранение «Северного потока-2»

Московский Комсомолец05:36
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28
RT на русском

Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:12

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
РИА Новости06:23
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Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на сайте политсилы.
РИА Новости06:23

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30

В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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