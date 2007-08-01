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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДиего Демме: «Думаю, что „Лион“ будет играть агрессивно»

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«Лион» наверняка будет играть агрессивно и пойдет в атаку.
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Диего Демме: «Думаю, что „Лион“ будет играть агрессивно»

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«Лион» – «Лейпциг»: прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 19/20

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