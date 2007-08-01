«Лион» наверняка будет играть агрессивно и пойдет в атаку.

Диего Демме: «Думаю, что „Лион“ будет играть агрессивно»

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Политика Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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