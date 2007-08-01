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Спорт-ЭкспрессДиего Демме: «Думаю, что „Лион“ будет играть агрессивно»
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Общество
Ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков
В возрасте 83-х лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось
По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2
В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или TurkStream на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Экономика
Сбербанк может подключиться к СБП в марте 2020 года
Сбербанк собирается присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП) к концу марта 2020 года.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Кино
Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Наука
Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток
Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Технологии
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Общество
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ
В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Экономика
Сбербанк планирует в 2020 году ввести рефинансирование своей ипотеки
Сбербанк планирует ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году, сказал журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Авто
Mercedes-Benz показал дизайн нового GLA
Компания Mercedes-Benz показала дизайн нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.