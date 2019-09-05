Футбол

Матч ТВМатч ТВДиего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»

Отрыв вечных фаворитов немного сократился. Те игроки, которые творили историю для «Реала» и «Барселоны», стареют. Это может стать преимуществом для «Атлетико».
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Диего Форлан: «Лидеры „Реала“ и „Барсы“ стареют, это может быть преимуществом для „Атлетико“»

Спорт-Экспресс01:43

Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»

Матч ТВ02:18

Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»

Sportbox.RU02:18

Форлан: «„Атлетико“ поборется за чемпионство, разрыв с „Реалом“ и „Барселоной“ стал меньше»

Евро-футбол.ру01:18

Форлан: «У „Атлетико“ есть хорошая возможность побороться за титул»

Soccer.ru00:28

Форлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»

Газета.Ru00:14

Форлан: «Игроки, творящие историю „Реала“ и „Барселоны“, стареют, это преимущество „Атлетико“»

Sport24.ruвчера в 21:09
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