Футбол
Матч ТВДиего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»
Отрыв вечных фаворитов немного сократился. Те игроки, которые творили историю для «Реала» и «Барселоны», стареют. Это может стать преимуществом для «Атлетико».
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Гаджеты
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Кино
Дни итальянского кино пройдут в Краснодаре
Дни итальянского кино пройдут в пятый раз и познакомят зрителей с новинками проката.
Кубанские новости 00:44
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС вчера в 11:33
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Футбол
Луиз Густаву заплатил «Марселю» миллион евро, чтобы перейти в «Фенербахче»
Стали известны детали перехода полузащитника Луиза Густаву из «Марселя» в «Фенербахче».
Спорт-Экспресс 01:53
Общество
Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо
Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.
Lenta.ru вчера в 19:15
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Михаил Леонтьев проиграл суд губернатору, которого почти обматерил
Журналист, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев задел честь и достоинство губернатора Хакасии Валентина Коновалова, которого он назвал «дебилом», постановил Верховный суд региона.
URA.Ru 02:27
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Экономика
Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели
Вариант четырёхдневной рабочей недели может не устроить самих россиян, так как пока возможность заработка для них важнее увеличения свободного времени, заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 01:20
Культура
Поэту Геннадию Айги посвятят выставку художники и учителя в Чувашии
В Чувашии продолжается серия мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения народного поэта республики с мировым именем Геннадия Айги.
REGNUM 02:18
Политика
Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении
Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом.
ФАН 02:16
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33