Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
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Виктор Тутельян
Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно.
— Виктор Тутельян, учёныйРИА Новости вчера в 19:11
с чего всё началось

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
РИА Новостивчера в 19:11

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Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

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