Здоровье
РИА НовостиДиетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
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Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно.
с чего всё началось
Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.РИА Новостивчера в 19:11
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Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
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Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Армия и оружие
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Общество
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Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Общество
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Армия и оружие
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Хоккей
Гол Бучневича не уберег «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»
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Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
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