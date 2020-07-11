Здоровье
Волгоградская правдаДиетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью. По словам медика, назвать точную универсальную цифру нельзя – все индивидуально.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.Говорит Москвавчера в 06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью
Говорит Москвавчера в 06:31
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Политика
В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя
Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
Вооруженное ограбление банка в Петербурге попало на камеры
Камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление банка в Санкт-Петербурге. Эти кадры в субботу, 11 июля, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Супруга Уилла Смита раскрыла правду о своем романе «с одобрения мужа»
Джада подтвердила, что у нее действительно была связь с Алсиной почти пять лет назад, однако опровергла слухи о том, что муж «благословил» ее на эти отношения.
Профиль вчера в 07:11
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
В России за сутки выявлено 6615 случаев заражения коронавирусом
Всего в России за все время эпидемии выявлено 727162 случая заражения COVID-19. Выздоровели от болезни 501061 человек.
ФедералПресс 04:04
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv вчера в 03:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Гаджеты
Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей
Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна 02:27
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 10 июля в 02:04
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия вчера в 16:28
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек
В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM 10 июля в 02:38
Игры
Геймплейный трейлер Serious Sam 4
Cyber.sports.ru вчера в 15:35
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Piter.tv вчера в 11:58
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Evo-rus.com 10 июля в 09:33
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе
Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
Live24 09 июля в 05:46
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32