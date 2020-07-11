Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.

с чего всё началось

Важно, чтобы в человеческом организме было достаточное количество минералов, витаминов, антиоксидантов и белков. Кроме того, следует принимать во внимание сезонность. К примеру, в летнее время года желательно употреблять в пищу более легкие блюда, не оказывающие нагрузку на ЖКТ.

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