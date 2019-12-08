Частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D. Михаил Гинзбург дал советы, как лучше это сделать.

с чего всё началось

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году. Существенная часть российской территории расположена в северных широтах, там мало солнца и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.

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