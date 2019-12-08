Общество

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Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году. Существенная часть российской территории расположена в северных широтах, там мало солнца и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.
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с чего всё началось

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D. Михаил Гинзбург дал советы, как лучше это сделать.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

РБКвчера в 21:13

Эксперт назвал причины депрессивности россиян

Телеканал 360°вчера в 21:03

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

РИА Новостивчера в 19:06

Ученые нашли объяснение депрессиям и жалобам россиян на жизнь

URA.Ruвчера в 19:59

Ученый объянил депрессивность россиян

Газета.Ruвчера в 19:18

Россиянам объяснили причину сезонной депрессии

Lenta.ruвчера в 20:10

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Радио Sputnikвчера в 18:00
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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Происшествия

Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
REGNUM 02:49
Общество

Двери командного пункта РВСН проверили на прочность «ядерным взрывом»

Телеканал "Звезда" показал кадры испытаний дверей на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
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Двое подростков умерли в клинике Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
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Сын Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал

Малолетний сын композитора Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал.
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В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России

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Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

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