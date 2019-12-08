Общество

РБКРБКДиетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей: чем его больше в организме, тем лучше, поскольку он удерживает кальций.
Радио Sputnik18:00

Подробнее о событии

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Радио Sputnik18:00

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

РИА Новости19:06

Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

РБК21:13

Ученый объянил депрессивность россиян

Газета.Ru19:18

Россиянам объяснили причину сезонной депрессии

Lenta.ru20:10

Ученые нашли объяснение депрессиям и жалобам россиян на жизнь

URA.Ru19:59

Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиян

Комсомольская правда20:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика

Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
RT на русском 21:06
Политика

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 21:33
Общество

Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники

Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Lenta.ru 21:06
Происшествия

Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

РБК 14:03
Хоккей

«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
Спорт-Экспресс 21:22
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Мойка78 вчера в 17:42
Политика

США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
Lenta.ru 21:52
Политика

Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Газета.Ru 21:35
Армия и оружие

Российское ядерное оружие назвали некачественным

Ранее ГЛАС сообщал, что Москва превосходит Вашингтон в области наземного ядерного вооружения.
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости вчера в 07:51
Армия и оружие

США восхитили разработки тульского КБП

Молодой коммунар 14:37
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
ИА Новороссия 06:30
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 20:45
Политика

Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

REGNUM 13:51
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera 10:00
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 16:02
Гаджеты

Samsung намерен выпустить аналог наушников AirPods Pro

Samsung выпустит наушники Galaxy Buds с технологией активного шумоподавления.
iReactor 05 декабря в 22:14
Авто

В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
CarsWeek.ru вчера в 00:42
Общество

Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Lenta.ru 22:08
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК вчера в 03:03
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Вести.Ru 16:42
Наука

Новые способы лечение болезни Паркинсона обнаружены благодаря червю

Машины и Механизмы 15:05
Игры

Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Ferra 11:31
Общество

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 20:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное