Общество
РБКДиетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей: чем его больше в организме, тем лучше, поскольку он удерживает кальций.Радио Sputnik18:00
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Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники
Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Хоккей
«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Политика
США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Армия и оружие
Российское ядерное оружие назвали некачественным
Ранее ГЛАС сообщал, что Москва превосходит Вашингтон в области наземного ядерного вооружения.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Гаджеты
Samsung намерен выпустить аналог наушников AirPods Pro
Samsung выпустит наушники Galaxy Buds с технологией активного шумоподавления.
Авто
В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
Общество
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Наука
Новые способы лечение болезни Паркинсона обнаружены благодаря червю
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.