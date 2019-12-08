Общество
РБКДиетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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с чего всё началось
Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей: чем его больше в организме, тем лучше, поскольку он удерживает кальций.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Шоу-бизнес
София Ротару с триумфом выступила на «Песне года»
София Ротару дала концерт в России с триумфом.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве
Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Хоккей
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
В составе "пингвинов" снова вел за собой партнеров Евгений Малкин. Российский форвард в шестом матче подряд набирает очки.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов
Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
Здоровье
Россияне стали менее подвержены кариесу
Россияне стали менее подвержены кариесу. Первичная заболеваемость кариесом снизилась на 6% за 5 лет.
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Политика
Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Культура
«Солисты Москвы» закрыли «Русские сезоны» в Германии
Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Наука