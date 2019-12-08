Общество

РБКРБКДиетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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с чего всё началось

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей: чем его больше в организме, тем лучше, поскольку он удерживает кальций.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

РБКвчера в 21:13

Ученый объянил депрессивность россиян

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Россиянам объяснили причину сезонной депрессии

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Ученые нашли объяснение депрессиям и жалобам россиян на жизнь

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Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиян

Комсомольская правдавчера в 20:29

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РИА Новостивчера в 19:06

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

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София Ротару с триумфом выступила на «Песне года»

София Ротару дала концерт в России с триумфом.
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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

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Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
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Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
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Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

В составе "пингвинов" снова вел за собой партнеров Евгений Малкин. Российский форвард в шестом матче подряд набирает очки.
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов

Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
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Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru 00:55
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
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Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости вчера в 08:44
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Россияне стали менее подвержены кариесу

Россияне стали менее подвержены кариесу. Первичная заболеваемость кариесом снизилась на 6% за 5 лет.
Вести Подмосковья 05 декабря в 02:41
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Кубань 24 вчера в 10:37
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
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Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском вчера в 16:53
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Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия вчера в 07:55
Культура

«Солисты Москвы» закрыли «Русские сезоны» в Германии

Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
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В Алешино под лед провалилась машина с водителем и пассажирами

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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
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Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
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Названы три этапа старения человека

Lenta.ru вчера в 23:19
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