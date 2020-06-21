Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.

с чего всё началось

Генералов отметил, что при нарушении работы рецепторов человек начинает есть всё больше, а причиной нарушений может быть качество пищи. Эксперт добавил, что современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов, их химические оттенки влияют на рецепторы.

Медик раскрыл способ меньше есть

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