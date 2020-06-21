Общество
ИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть
Генералов отметил, что при нарушении работы рецепторов человек начинает есть всё больше, а причиной нарушений может быть качество пищи. Эксперт добавил, что современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов, их химические оттенки влияют на рецепторы.
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с чего всё началось
Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.Радио Sputnikвчера в 19:00
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