Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог назвала худшие продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
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От какой пищи волжанам стоит воздержаться на завтрак

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Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РБК11:03

Диетолог Сьюзи Баррелл назвала худшие и лучшие варианты завтрака

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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
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