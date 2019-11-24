Общество
РИА НовостиДиетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
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Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Происшествия
В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
Гаджеты
Флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 5G увеличили объем памяти
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больший объём памяти, чем в начале выпуска.
Музыка
Перенесшему инсульт Николаю Носкову разрешили петь только два часа
Певец переживает из-за того, что врачи разрешили петь ему не более двух часов.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Фигурное катание
Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием
Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши
Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Музыка
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» без Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Общество