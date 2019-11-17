С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.

с чего всё началось

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, чем сложнее состав десерта, тем он вреднее. Хуже всего на состояние организма влияют жаренные во фритюре сладости, например, пончики и чак-чак.

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