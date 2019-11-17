С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.

с чего всё началось

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, чем сложнее состав десерта, тем он вреднее. Хуже всего на состояние организма влияют жаренные во фритюре сладости, например, пончики и чак-чак.

Происшествия В МВД составили портрет типичного преступника в России В МВД сообщили, что с начала 2019 года в РФ были задержаны почти 680 тысяч человек, совершивших различного рода преступления.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Политика Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.

Политика Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

Политика В Белоруссии начались парламентские выборы В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).

Происшествия В Приморье рухнула стена жилого дома В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Как отмечают эксперты, процент выздоровления при бронхиальной карциноме (раке легких) довольно низкий, так как болезнь сложно обнаружить на ранней стадии.

Единоборства Найт нокаутировал Лобова на Bare Knuckle FC 9 В Билокси (штат Миссисипи, США) прошел турнир Bare Knuckle FC 9. Главным событием вечера стал поединок ирландца русского происхождения Артема Лобова и американца Джейсона Найта.

Шоу-бизнес Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект.

ЖКХ Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.

Шоу-бизнес Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Политика В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.