Общество
РИА НовостиДиетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
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с чего всё началось
С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.Аргументы и Факты15 ноября в 23:05
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