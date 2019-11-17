Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Какие сладости самые вредные?

С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.
Аргументы и Факты15 ноября в 23:05

Подробнее о событии

Диетолог назвала сладости, опасные для человека

Московский Комсомолец03:25

Названы наименее вредные сладости

RT на русскомвчера в 22:50

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новостивчера в 22:09

Диетолог перечислил сладости, которые нельзя есть

URA.Ruвчера в 22:22

Диетолог сообщила о наименее вредных для организма сладостях

РБКвчера в 22:58

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известиявчера в 20:45

Какие сладости самые вредные?

Аргументы и Факты15 ноября в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Общество

На следующей неделе в Петербург придут холода

На следующей неделе температурных режим в Петербурге вернется в рамки климатической нормы.
Московский Комсомолец 07:49
Политика

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Политика

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Известия 07:03
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Газета.Ru 14 ноября в 06:33
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев.
REGNUM 07:14
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт вчера в 15:25
Гаджеты

Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили Android 10

Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
Российская газета 15 ноября в 05:57
Происшествия

С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район

Вести.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым

По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
iReactor 06:03
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новости 15 ноября в 13:44
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

В Киеве при взрыве в общежитии погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС вчера в 18:07
Общество

Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

РИА Новости 06:39
Политика

Трамп рассказал о пройденном медосмотре

Пресс-секретарь пояснила, что Трамп в преддверии «очень напряженного 2020 года» решил воспользоваться выходными, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.
Известия 01:24
Политика

В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Известия 06:45
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Фигурное катание

Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Нева Спорт 03:06
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное