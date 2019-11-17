Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
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Какие сладости самые вредные?

С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.
Аргументы и Факты15 ноября в 23:05

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Какие сладости самые вредные?

Аргументы и Факты15 ноября в 23:05

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Диетолог назвала наименее вредные сладости

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RT на русскомвчера в 22:50

Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Названы самые вредные сладости

Lenta.ru00:10
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