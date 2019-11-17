Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья. По словам специалиста, в этот список входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Какие сладости самые вредные?

С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты. Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.
Аргументы и Факты15 ноября в 23:05

Подробнее о событии

Названы самые вредные сладости

Lenta.ru00:10

Названы наименее вредные сладости

RT на русскомвчера в 22:50

Диетолог сообщила о наименее вредных для организма сладостях

РБКвчера в 22:58

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новостивчера в 22:09

Диетолог перечислил сладости, которые нельзя есть

URA.Ruвчера в 22:22

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известиявчера в 20:45

Какие сладости самые вредные?

Аргументы и Факты15 ноября в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM 02:17
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Происшествия

Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом

Газета.Ru вчера в 09:48
Общество

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Газета.Ru 03:08
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
МедиаПоток 03:01
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли

Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
News.ru вчера в 07:26
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета вчера в 14:45
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Происшествия

В Приморье рухнула стена в доме, признанном аварийным семь лет назад

В квартире дома в Уссурийске, который был признан аварийным в 2012 году, обрушилась стена, люди были эвакуированы, а дом обесточили.
РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости 15 ноября в 14:50
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 15 ноября в 06:53
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek.
Автоновости дня 15 ноября в 13:43
Космос

В «Роскосмосе» найдут применение технологиям «умного дома»

Способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee был запатентован "Роскосмосом", так, данную сеть применяют мировые производители для устройств "Умного дома".
Радио Sputnik 02:57
Космос

Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе

N+1 14 ноября в 14:28
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное