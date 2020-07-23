Общество
Evo-rus.comДиетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе
Диетолог подчеркнула, что упражнения в бодифлексе стимулируют обмен веществ и помогают укрепить мышцы.
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с чего всё началось
Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Эксперт назвала плюсы и минусы системы бодифлекс для борьбы с жиром на животе
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Около четырёх тысяч человек посетят этот концерт на крытом стадионе 22 августа, но они сделают это не только ради музыки, но и ради науки: учёные будут использовать этот концерт в качестве тестовой площадки для того, чтобы в будущем предотвратить распространение вируса на мероприятиях с большим скоплением людей.
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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
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Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
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Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
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«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
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"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.
РИА Новости 02:28