Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.

с чего всё началось

Диетолог подчеркнула, что упражнения в бодифлексе стимулируют обмен веществ и помогают укрепить мышцы.

Диетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе

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