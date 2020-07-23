Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comДиетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе

Диетолог подчеркнула, что упражнения в бодифлексе стимулируют обмен веществ и помогают укрепить мышцы.
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с чего всё началось

Худеем, сидя на диване. Кому поможет бодифлекс

Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.
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Эксперт назвала плюсы и минусы системы бодифлекс для борьбы с жиром на животе

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Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

РЕН ТВвчера в 20:30
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Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

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Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
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Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
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Армия и оружие

Украинские военные дважды обстреляли ЛНР после заседания в Минске

Режим перемирия дважды за сутки нарушили подразделения армии Украины на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, 23 июля сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Общество

Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек

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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Наука

В Германии проведут коронавирусный эксперимент на концерте

Около четырёх тысяч человек посетят этот концерт на крытом стадионе 22 августа, но они сделают это не только ради музыки, но и ради науки: учёные будут использовать этот концерт в качестве тестовой площадки для того, чтобы в будущем предотвратить распространение вируса на мероприятиях с большим скоплением людей.
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru вчера в 13:07
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Авто

Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Футбол

«Челси» хочет купить тер Стегена и готов включить в сделку Кепу

В «Челси» осознают, что этот трансфер трудноосуществим, но клуб намерен попытаться купить немецкого игрока.
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В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
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Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Технологии

В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медпомощи и медицины катастроф

Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф внедрили в Татарстане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".
ТАСС вчера в 23:11
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На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
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Происшествия

В Карелии от COVID-19 скончался ещё один пациент

Петрозаводск, 23 июля 2020, 09:47 — REGNUM В Республике Карелия умер 13-й пациент, у которого был при жизни получен положительный результат на COVID-19.
REGNUM 02:47
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Путешествия

Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
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Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Общество

Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

"Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли", - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.
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The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

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