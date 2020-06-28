Здоровье
Газета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
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Рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
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Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
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Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
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"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
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