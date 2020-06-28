Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
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с чего всё началось

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
Аргументы и Фактывчера в 17:10

Подробнее о событии

Названы продукты, ускоряющие старение

РИА Новости02:13

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Газета.Ru02:41

Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Взгляд.ру02:35

Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Московский Комсомолец02:48

Врач назвал продукты, провоцирующие старение

РЕН ТВ02:30

Эксперты перечислили продукты, ускоряющие старение

Росбалтвчера в 21:37

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,1K
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
2,3K
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Происшествия

Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы

Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
73
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке

Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева.
RuNews24.ru 05:03
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Финансы

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

В четверг, 25 июня, сообщалось, что курсы доллара и евро также выросли на Мосбирже.
Вечерняя Москва 26 июня в 03:59
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Футбол

Гончаренко возобновил работу на посту тренера ЦСКА

РБК 05:43
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,4K
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Политика

Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения

Четырем участникам протестов в Вашингтоне, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона, предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 05:19
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Футбол

Артур не хочет выступать за «Барселону» в Лиге чемпионов в августе

Как сообщается, 23-летний хавбек не хочет участвовать в матчах Лиги чемпионов, которые пройдут в августе, в составе "Барселоны".
Soccer.ru 07:25
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Происшествия

СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже

Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 19:01
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Goroday.ru 26 июня в 18:22
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
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Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
5,9K
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Общество

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
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