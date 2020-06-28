Здоровье
Газета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
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Рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.Аргументы и Фактывчера в 17:10
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С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 21:26
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ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
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В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
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Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики страны
РИА Президент России Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны гораздо важнее, чем спасение ее экономики.
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Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 26 июня в 16:36
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня
Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
РБК 03:32
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com 26 июня в 07:15
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В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
Происшествия
Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии
Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
30 случаев коронавируса подтвердили в Карелии
В Карелии подтвердили 30 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 1 266 заражённых. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:13
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке
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RuNews24.ru 05:03
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
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Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.
Газета.Ru 04:56
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
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РБК вчера в 16:54
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России сообщил в воскресенье о 6791 новом случае заражения за сутки.
Вести.Ru 05:12
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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений.
РБК вчера в 03:19
Экономика
Что приносит доход криптоинвесторам. Каким альткоинам уступил биткоин
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РБК 05:06
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» на выезде
Тульские оружейники провели матч на выезде. Соперником туляков стала ростовская команда "Ростов".
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