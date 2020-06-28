Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
Аргументы и Фактывчера в 17:10

Подробнее о событии

Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Московский Комсомолец02:48

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Газета.Ru02:41

Эксперты перечислили продукты, ускоряющие старение

Росбалтвчера в 21:37

Названы продукты, провоцирующие старение

РИА Новости02:13

Врач назвал продукты, провоцирующие старение

РЕН ТВ02:30

Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Взгляд.ру02:35

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Аргументы и Фактывчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
30
Общество

Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 21:26
7
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко

Газета.Ru 05:26
Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
179
Здоровье

209 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Kursk.com 04:00
1,2K
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
7,9K
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru 04:18
460
Политика

Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики страны

РИА Президент России Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны гораздо важнее, чем спасение ее экономики.
РЕН ТВ 04:58
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
135
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 26 июня в 16:36
5,8K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня

Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
РБК 03:32
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
193
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com 26 июня в 07:15
35
Общество

В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
30
Происшествия

Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии

Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
6
Общество

30 случаев коронавируса подтвердили в Карелии

В Карелии подтвердили 30 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 1 266 заражённых. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:13
38
Общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя с градом

РИА Новости 05:25
14
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
43
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке

Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева.
RuNews24.ru 05:03
6
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
56
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
183
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,2K
Политика

Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.
Газета.Ru 04:56
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,6K
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Общество

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России сообщил в воскресенье о 6791 новом случае заражения за сутки.
Вести.Ru 05:12
Общество

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений.
РБК вчера в 03:19
8
Экономика

Что приносит доход криптоинвесторам. Каким альткоинам уступил биткоин

66% OMG находится в руках крупных инвесторов, индекс корреляции с BTC — 82%.
РБК 05:06
Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» на выезде

Тульские оружейники провели матч на выезде. Соперником туляков стала ростовская команда "Ростов".
КП - Тула 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное