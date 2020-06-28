Здоровье
Газета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
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Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
Общество
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
За сутки в России в результате заражения коронавирусом умерли еще 104 человека.
РБК 03:54
Общество
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время - 9073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:54
Футбол
Капитан «Сельты» раскритиковал Смолова в матче с «Барселоной»
Капитан испанской "Сельты" Яго Аспас остался недоволен действиями российского нападающего Федора Смолова в матче с "Барселоной".
РИА Новости 03:19
Хоккей
«Кравцов, возможно, неправильно себя оценивает. А Артюхина боятся до сих пор». 5 вопросов эксперту о событиях в нашем хоккее
1. На днях президент «Рейнджерс» дал понять, что челябинскому форварду Виталию Кравцову надо бы повзрослеть.
Матч ТВ 02:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Общество
За сутки в России выявили более 6,8 тыс. случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России выявили 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:42
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Общество
Новый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в столице
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Краснодарском крае выявили 59 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 28 июня суточный прирост новых инфицированных в Краснодарском крае составил 59 человек.
Кубань 24 03:56
Футбол
Талалаев может сменить Божовича в «Крылья Советов»
Андрей Талалаев может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.
Metaratings 03:48
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Известия вчера в 21:08
Общество
Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей
Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, виновными в хищении 129 млн рублей.
ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Гаджеты
В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ
В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 вчера в 05:00
Наука
На Солнце обнаружили новые частицы
Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
ИнфоСМИ 26 июня в 14:03
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь вчера в 03:54
Здоровье
Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Происшествия
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru 25 июня в 12:22
Происшествия
Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130
До 130 человек выросло число погибших в Индии от удара молний.
Вести ПК в Воронеже вчера в 04:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Предположительно, что куры были одомашнены людьми одними первыми из всех животных, это было сделано раньше, чем началось выращивание риса.
ВладТайм 25 июня в 13:01
Культура
Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»
Российская газета 25 июня в 03:31