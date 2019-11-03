Общество
Российская газетаДиетолог назвала продукты, ухудшающие настроение
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь. Помимо того, что он в принципе вреден, настроение повышает лишь кратковременно.
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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перечислила продукты, от которых следует воздержаться, если человеку грустно и кажется, что «все не так».Вечерняя Москва05:49
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«Алкоголь и сладости»: диетологи перечислили продукты, которые ухудшают настроение
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