Здоровье

REGNUMREGNUMДиетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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с чего всё началось

Диетолог рассказала, какое мясо самое вредное для человека

Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.
Вечерняя Москва07:05

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Диетолог назвала самые вредные виды мяса

Московский Комсомолец19:50

Названы самые вредные виды мяса

Lenta.ru18:49

Доктор медицинских наук назвал три фактора негативного влияния «молочки» на организм

Вечерняя Москва10:59

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия17:50

Эксперт рассказала, какое мясо считается самым вредным

RT на русском16:15

Диетолог назвала самое вредное мясо

Российская газета12:03

Диетологи назвали самое вредное мясо для человека

Газета.Ru17:59
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Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Вечерняя Москва 12:07
Армия и оружие

Китай показал на военном параде новейшие баллистические ракеты

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала множество образцов новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.
Труд вчера в 13:30
Политика

Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.
РИА Новости 11:54
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Политика

Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Политика

Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа

Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Общество

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.
REGNUM вчера в 00:23
Армия и оружие

КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки

"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:36
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»

Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру вчера в 12:12
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Происшествия

Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка

Полиция Нью-Йорка разыскивает посетительницу зоопарка в Бронксе, которая залезла в вольер со львом.
Москва 24 07:37
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Здоровье

Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие

Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.
Росбалт вчера в 08:03
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Происшествия

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Игры

Состоялся релиз Call of Duty: Mobile

Матч ТВ вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 03:00
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес

ГИБДД начала проверку в отношении Боярского

Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
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