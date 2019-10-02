Общество
ИзвестияДиетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина. Специалист отметила, что распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.
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Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.Вечерняя Москвавчера в 07:05
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Доктор медицинских наук назвал три фактора негативного влияния «молочки» на организм
Вечерняя Москвавчера в 10:59
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Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
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Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Здоровье
Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
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Life.ru вчера в 23:30
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Во вторник, 1 октября, хорватская команда уступила на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2 Ранее загребское "Динамо" делило антирекорд с московским "Спартаком", проигравшим 12 гостевых матчей подряд, сообщает Gracenote Live.
Sport24.ru 01 октября в 17:10
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин: «От первичного звена медицины зависит здоровье нации»
От эффективности и качества работы первичных медучреждений зависит продолжительность жизни россиян, демография, здоровье целой нации, заявил президент.
Волгоградская правда вчера в 13:51
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
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Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Политика
Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму
«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
Ведомости вчера в 18:01
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
По данным Лиги защиты пациентов, летом 2018 года врачебная комиссия города подтвердила назначение окрелизумаба 68 больным, но комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не стал производить закупку.
РБК 02:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
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Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Общество
С 1 октября бюджетникам повысили зарплату на 4,3%
В России с 1 октября повышается заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента.
Областная газета 30 сентября в 22:34
Хоккей
Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Интерфакс-Спорт 01:28
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 01 октября в 11:46
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30