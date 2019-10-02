Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.

с чего всё началось

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина. Специалист отметила, что распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.

Общество В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Общество Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Здоровье Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.

Футбол Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Во вторник, 1 октября, хорватская команда уступила на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2 Ранее загребское "Динамо" делило антирекорд с московским "Спартаком", проигравшим 12 гостевых матчей подряд, сообщает Gracenote Live.

Происшествия Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Происшествия СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Политика Владимир Путин: «От первичного звена медицины зависит здоровье нации» От эффективности и качества работы первичных медучреждений зависит продолжительность жизни россиян, демография, здоровье целой нации, заявил президент.

Финансы Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Транспорт Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.

Экономика Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5% По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.

Политика Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму «Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза По данным Лиги защиты пациентов, летом 2018 года врачебная комиссия города подтвердила назначение окрелизумаба 68 больным, но комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не стал производить закупку.

Общество С 1 октября бюджетникам повысили зарплату на 4,3% В России с 1 октября повышается заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента.

Культура Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019 Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Общество В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.

Кино В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.