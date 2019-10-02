Общество
ИзвестияДиетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина. Специалист отметила, что распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.
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с чего всё началось
Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.Вечерняя Москвавчера в 07:05
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Доктор медицинских наук назвал три фактора негативного влияния «молочки» на организм
Вечерняя Москвавчера в 10:59
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Экономика
Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru вчера в 10:00
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Футбол
«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
УтроNews 03:02
Авто
Минпромторг предлагает не повышать утильсбор для подержанных машин
При новой индексации утилизационного сбора Минпромторг России предлагает не повышать ставку для легковушек старше трех лет и большей части подержанных коммерческих автомобилей.
Фонтанка.Ру 04:53
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Происшествия
СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС
Видео задержания публикует РЕН ТВ.
Говорит Москва 04:57
Происшествия
После падения ветки на голову жительнице Новосибирска возбудили дело
В Новосибирске после падения срезанной ветки тополя на голову девушки возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
REGNUM 02:26
Экономика
Россия решила заставить Google и Facebook платить налоги
Новое положение появилось в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который был опубликован на этой неделе, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Происшествия
Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Политика
OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.
RT на русском 04:41
Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:13
Футбол
Назначен новый исполнительный директор «Спартака»
Новым исполнительным директором московского "Спартака" назначен Максим Власов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09