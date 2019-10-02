Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.

с чего всё началось

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина. Специалист отметила, что распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.

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