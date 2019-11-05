Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин".
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с чего всё началось

Врач-диетолог перечислила самые вредные сладости

Диетолог сказала, что не стоит покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом».
Вечерняя Москвавчера в 08:46

Подробнее о событии

Диетолог: Не рекомендуется есть сладости с сахаром и трансжирами

RuNews24.ruвчера в 11:52

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости01:00

Диетолог назвала самые опасные для здоровья сладости

Московский Комсомолец01:50

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Российская газета01:03

Диетолог назвала самые вредные сладости

ФАНвчера в 11:47

Диетолог рассказала о самых вредных сладостях

RT на русскомвчера в 10:23

Врач-диетолог перечислила самые вредные сладости

Вечерняя Москвавчера в 08:46
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Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским

Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
News.ru 04:34
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани

В результате пожара в жилом доме на улице Нурсултана Назарбаева в Казани пострадали пятеро детей, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану во вторник, 5 ноября.
Известия 04:12
Футбол

«Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско

Советский спорт вчера в 12:54
Финансы

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Политика

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Discover24 02:44
Единоборства

Ковалев отправлен в госпиталь после нокаута от Альвареса

Накануне, 2 ноября, в Лас-Вегасе состоялся бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Inc-news.ru 03 ноября в 12:15
Происшествия

6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы

Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 02:50
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин

Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.
МонаВиста 04:33
Армия и оружие

Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ

Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН вчера в 12:14
Общество

Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света

Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
РБК 00:54
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Авто

Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»

Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
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