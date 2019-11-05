Общество
РИА НовостиДиетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин".
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с чего всё началось
Диетолог сказала, что не стоит покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом».Вечерняя Москвавчера в 08:46
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Кино
Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
News.ru 04:34
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
В результате пожара в жилом доме на улице Нурсултана Назарбаева в Казани пострадали пятеро детей, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану во вторник, 5 ноября.
Известия 04:12
Футбол
«Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско
Советский спорт вчера в 12:54
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44
Единоборства
Ковалев отправлен в госпиталь после нокаута от Альвареса
Накануне, 2 ноября, в Лас-Вегасе состоялся бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Inc-news.ru 03 ноября в 12:15
Происшествия
6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы
Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 02:50
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин
Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.
МонаВиста 04:33
Армия и оружие
Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ
Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН вчера в 12:14
Общество
Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света
Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
РБК 00:54
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Экономика
УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале
Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14