Диетолог сказала, что не стоит покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом».

с чего всё началось

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин".

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