Общество
РИА НовостиДиетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин".
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с чего всё началось
Диетолог сказала, что не стоит покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом».Вечерняя Москвавчера в 08:46
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Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Wday.ru вчера в 23:35
Экономика
Apple потратит $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии
Apple выделила $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии, сообщает пресс-служба компании.
РБК 03:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Общество
Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк
В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Здоровье
На Дону снизилась смертность мужчин от рака предстательной железы
На Дону зафиксирован самый низкий процент смертности мужчин, у которых был выявлен рак простаты.
Дон-ТР 05:25
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA раскрыл дату старта продаж нового компактного кроссовера KIA KX3 на китайском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:52
Музыка
Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»
РИА Новости Крым вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 01:21
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Общество
Лев Пономарев объявил о создании новой правозащитной организации
Лев Пономарев сообщил о создании новой организации на базе ликвидированного решением суда движения "За права человека".
Новые Известия 05:12
Музыка
Земфира представила новые композиции на концерте в Дубае
Российская рок-певица Земфира дала концерт в Дубае, где исполнила две новые песни, нигде ранее не звучавшие.
Газета.Ru вчера в 01:22
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика
Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета вчера в 17:31
Финансы
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,36%
По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 6,36%, сообщает пресс-служба регулятора.
DP.RU 03:19
Авто
В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Армия и оружие
Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии
Российская газета 05:46
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17