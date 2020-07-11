Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.

с чего всё началось

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.

Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

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