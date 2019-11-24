Общество
Газета.RuДиетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл. Напротив, пита – худший продукт из-за большого количества углеводов и должна быть исключена из рациона людей, мечтающих похудеть.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:02, Ашберн
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Происшествия
На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Игры
Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Происшествия
Мэр Тулуна пострадал в ДТП, его супруга погибла
Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине грузовик вечером 23 ноября.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Путешествия
Названы популярные направления для туризма на Новый год
Самым популярным новогодним направлением для отдыха внутри России стали курорты Краснодарского края - Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские минеральные воды.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Здоровье
Выявлено, люди с какой группой крови наиболее подвержены раку
Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
Авто
Tesla представила электропикап Cybertruck
В дизайн-студии компании Tesla в Хоторне (штат Калифорния, США) состоялась официальная презентация нового электрического пикапа Cybertruck.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Общество
Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая
Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая Экс-руководитель культурного департамента Москвы выступил в Ельцин Центре.
Армия и оружие
Турция атакует курдов боевыми дронами
Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).