Общество

Газета.RuГазета.RuДиетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл. Напротив, пита – худший продукт из-за большого количества углеводов и должна быть исключена из рациона людей, мечтающих похудеть.
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