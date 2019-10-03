Здоровье
REGNUMДиетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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с чего всё началось
Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.Вечерняя Москва07:05
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Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
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Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
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Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Наука
Пыль от падения метеорита, убившего динозавров, могла достичь Луны
Пыль, которую поднял упавший метеорит, взметнулась так высоко, что достигла Луны, сообщает The New York Times.
МИР 24 04:21
Политика
Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
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Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Экономика
Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru 10:00
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
RT на русском 15:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Гаджеты
Microsoft презентует новую ОС Windows 10X
Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
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Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Футбол
«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ
Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:20
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
МедиаПоток 10:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport 16:49
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Наука
В мускулатуре зародыша человека найдено наследие палеозоя
Биологам из Соединенных Штатов удалось найти в мускулатуре зародыша человека наследие палеозойской эры.
Discover24 03:53
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:36
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
CyberSport.ru вчера в 04:25
Финансы
Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов
По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00