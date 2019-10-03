Специалист по рациональному питанию напомнила, что сравнительно недавно некоторые специалисты были уверены в том, что красное мясо не полезно вообще как таковое, и оно даже может провоцировать онкологию.

с чего всё началось

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

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