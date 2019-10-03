Общество
REGNUMДиетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Специалист по рациональному питанию напомнила, что сравнительно недавно некоторые специалисты были уверены в том, что красное мясо не полезно вообще как таковое, и оно даже может провоцировать онкологию.Вечерняя Москвавчера в 07:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Доктор медицинских наук назвал три фактора негативного влияния «молочки» на организм
Вечерняя Москвавчера в 10:59
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения
Автостат 01 октября в 01:25
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 01 октября в 11:56
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ
Pravda.Ru вчера в 17:22
Политика
Трамп захотел поладить с Россией
Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 15:59
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Откровенное интервью 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Политика
Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда 01 октября в 23:19
Наука
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости 01 октября в 04:49
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru вчера в 03:45
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
ПроТуймазы 01 октября в 23:58
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Здоровье
Нет диетам: какие продукты есть, чтобы не набирать вес
MedikForum.ru вчера в 12:43
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 01 октября в 05:30
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество
Коллеги наиболее сильно отвлекают кузбассовцев от работы
Специалисты опросили жителей Кемеровской области о том, что является для них наиболее отвлекающим от работы фактором.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 23:24
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19