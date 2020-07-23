Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

iReactor 7

Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная в интервью радио Sputnik рассказала, что одними лишь дыхательными техниками нельзя убрать лишний жир на животе.