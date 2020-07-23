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Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная в интервью радио Sputnik рассказала, что одними лишь дыхательными техниками нельзя убрать лишний жир на животе.В источнике
С чего всё началось
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Худеем, сидя на диване. Кому поможет бодифлекс

Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.
Радио Sputnik19:00
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Московский Комсомолец

Эксперт назвала плюсы и минусы системы бодифлекс для борьбы с жиром на животе

Московский Комсомолец22:40
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Тренер рассказала о влиянии упражнения для живота «вакуум» на весь организм

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Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

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Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе

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Диетолог назвала способ добиться подтянутого живота

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Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

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Худеем, сидя на диване. Кому поможет бодифлекс

Радио Sputnik19:00
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Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
РИА Новости22:38
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На Колыме у вахтовиков «Полиметалла» обнаружили коронавирус

Магадан, Магаданская область, 23 июля 2020, 05:41 — REGNUM В вахтовом посёлке золотодобытчиков компании «Полиметалл» в Среднеканском районе Магаданской области выявили несколько случаев заражения коронавирусом работников.
REGNUM22:41
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Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидорвчера в 03:40
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