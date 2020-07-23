Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе
Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная в интервью радио Sputnik рассказала, что одними лишь дыхательными техниками нельзя убрать лишний жир на животе.В источнике
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Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.
Радио Sputnik19:00
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