Общество
РИА НовостиНазван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.
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Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
Общество
Глава Минздрава заявил, что снимать все ограничения пока рано
Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:13
Экономика
Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян
Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru вчера в 02:20
Общество
Мурашко анонсировал появление в РФ нескольких вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.
Известия 10:47
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Шоу-бизнес
На звезду «Глухаря» напали в супермаркете
ИнфоСМИ 08:26
Общество
Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
Киберспорт
В CS:GO может появиться новый режим игры
После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.
CyberSport.ru 07:55
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Игры
Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
В Югре загорелся нефтяной резервуар
BFM.ru 11:09
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Экономика
Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода
Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 вчера в 11:24
Общество
Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт 04:43
Культура
Иосиф Пригожин предложил создать профсоюз музыкантов России
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Пригожин предложил себя на роль советника в министерство культуры РФ, чтобы наладить диалог между артистами и чиновниками.
Говорит Москва 08:53
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
Car.ru вчера в 14:37
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Общество
В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»
Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Здоровье
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Журнал Empire провел опрос своих читателей, после чего назвал величайшего киногероя в истории.
РИА ОмскПресс вчера в 17:17