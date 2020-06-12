Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

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