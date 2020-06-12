Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.
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Диетолог рассказал, как перестать хотеть сладкого за неделю

Телеканал 360°08:27

Диетолог раскрыл, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Московский Комсомолец06:48

Стало известно, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

Москва 2406:46

Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю

Lenta.ru06:06

Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Газета.Ru04:53

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

РИА Новости04:41

Expressen (Швеция): как избавиться от пристрастия к сладкому за неделю (Expressen)

ИноСМИ03:44
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Общество

Глава Минздрава заявил, что снимать все ограничения пока рано

Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:13
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Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru вчера в 02:20
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Общество

Мурашко анонсировал появление в РФ нескольких вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.
Известия 10:47
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
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Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
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Шоу-бизнес

На звезду «Глухаря» напали в супермаркете

ИнфоСМИ 08:26
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Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
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Киберспорт

В CS:GO может появиться новый режим игры

После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.
CyberSport.ru 07:55
Здоровье

Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу

Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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Игры

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2

Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Происшествия

В Югре загорелся нефтяной резервуар

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Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
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Экономика

Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода

Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 вчера в 11:24
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Общество

Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
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Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
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Автоспорт

Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
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В США Ку-клукс-клан с флагами Трампа прервал акцию против расизма

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Культура

Иосиф Пригожин предложил создать профсоюз музыкантов России

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Пригожин предложил себя на роль советника в министерство культуры РФ, чтобы наладить диалог между артистами и чиновниками.
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Авто

Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA

Car.ru вчера в 14:37
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Здоровье

Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Журнал Empire провел опрос своих читателей, после чего назвал величайшего киногероя в истории.
РИА ОмскПресс вчера в 17:17
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