Здоровье
RT на русскомДиетолог рассказал о безопасной порции колбасы
По словам Тутельяна, при расчёте калорийности питания нужно обращать внимание на физическую активность: для людей, ведущих активный образ жизни, кусок колбасы может быть источником энергии. Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
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Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно.
— Виктор Тутельян, учёныйАлтапресс 04:00
с чего всё началось
Есть колбасу можно, но главное — в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.РИА Новостивчера в 19:11
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