Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаДиетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Многие люди могут позволить себе есть десерты и не набирать вес. В то время как другие могут потолстеть, употребляя яблоки, йогурты и другие полезные продукты, считает диетолог из Франции Паскаль Гурдон.
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Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.
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