Общество
ТАССДиетолог рассказала, кому вредно есть мандарины
Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов. Наиболее полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний.
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с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Футбол
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Московское "Динамо" переиграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России.
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В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
Независимая газета 09:43
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток вчера в 10:04
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".
ТАСС Спорт вчера в 06:24
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Общество
РФПИ инвестировал в разработчика хирургических роботов AST
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о завершении первого раунда вложений в отечественного разработчика и производителя хирургических роботов (AST).
News.ru 09:51
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Армия и оружие
Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском 09:38
Происшествия
Депутат: «Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу»
Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин.
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Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
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СК начал проверку после гибели главы района Смоленской области
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Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Предполагается, что Китай может совершить первый полет уже до 2050 года.
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«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.
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Общество
Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.
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Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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Здоровье
Названы 5 причин, почему есть яблоки полезно каждый день
Ugpressa.ru 03:39
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01