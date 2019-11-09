«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.

с чего всё началось

Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов. Наиболее полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний.

Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

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