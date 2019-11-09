Общество

ТАССТАССДиетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов. Наиболее полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний.
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с чего всё началось

Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит есть мандарины

«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.
Вечерняя Москвавчера в 11:28

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Врач-диетолог назвала вредные и полезные свойства мандаринов

РБК03:00

Диетолог рассказала о вреде мандаринов для здоровья

Московский Комсомолец03:35

Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит есть мандарины

Вечерняя Москвавчера в 11:28

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

RT на русском01:01

Пользу и вред мандаринов назвали диетологи

Телеканал 360°00:58

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Известия00:22

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

РИА Новости01:52
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РИА Новости вчера в 08:53
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В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона

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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи

В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

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Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей

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РФПИ инвестировал в разработчика хирургических роботов AST

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о завершении первого раунда вложений в отечественного разработчика и производителя хирургических роботов (AST).
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Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
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СК начал проверку после гибели главы района Смоленской области

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Китай поделился планами по исследованию планет

Предполагается, что Китай может совершить первый полет уже до 2050 года.
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Донецк завершил отвод сил из Петровского

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«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.
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Общество

Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.
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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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Названы 5 причин, почему есть яблоки полезно каждый день

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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
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