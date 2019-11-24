Общество
RT на русскомДиетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл в интервью изданию 7news сообщила, какие продукты являются худшим выбором на завтрак. По мнению специалиста, наиболее неподходящими продуктами для завтрака являются лепёшки пита, так как в них содержится до 80 грамм углеводов.
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Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
Экономика
Глава ВТБ не ожидает новых санкций США, если не произойдут серьезные изменения в политике
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против РФ в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Автоспорт
Грожан готовится к гонке в Абу-Даби… катаясь на лыжах
Гонщики Формулы 1 могут использовать разные методики тренировок, но обычно, готовясь к очередному Гран При, они стараются получше адаптироваться к условиям, в которых он пройдёт.
Наука
Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека
Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Гаджеты
Компания выпускает в России свой первый смартфон без сервисов Google
Компания выпускает в России свой первый смартфон без сервисов Google Китайская Huawei начинает в России продажу нового флагманского смартфона Mate 30 Pro.
Политика
Медведев назвал цель партии «Единая Россия» на предстоящих выборах
Глава правительства, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на предстоящих выборах – это победить честно, уверенно и безоговорочно.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Экономика
Россияне стали брать больше POS-кредитов, показало исследование
В январе – сентябре 2019 года россияне взяли в банках 6,65 млн POS-кредитов, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Наука
Фронтир нейронаук. Сотни мини-брэйнов помогут понять аутизм
Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.
Политика
Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
Экономика
Bloomberg: Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany & Co
Французская транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) намеревается купить американскую ювелирную марку Tiffany & Co более чем за $16 млрд.