Общество

RT на русскомRT на русскомДиетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл в интервью изданию 7news сообщила, какие продукты являются худшим выбором на завтрак. По мнению специалиста, наиболее неподходящими продуктами для завтрака являются лепёшки пита, так как в них содержится до 80 грамм углеводов.
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