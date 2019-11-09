«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

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