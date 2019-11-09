Здоровье
ИзвестияДиетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов. По ее словам, данный фрукт содержит большое количество витаминов, различных микроэлементов и антиоксидантов.
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с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.Вечерняя Москвавчера в 11:28
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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
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В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
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Коммерсантъ вчера в 21:15
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
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РИА Новости вчера в 20:17
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
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Футбол
Вальверде прокомментировал информацию о конфликте Месси и Гризманна
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Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
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Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос 07 ноября в 06:23
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
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Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Футбол
«Краснодар» победил «Трабзон», а Фернандеш забил самый красивый гол ЛЕ
МК-Спорт 07 ноября в 15:09
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
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В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
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Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
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Армия и оружие
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Конструкторы "Ильюшина" снизили массу первого образца транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет применения новых материалов и доработанного оборудования.
Военное обозрение 02:58
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
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Российский ВМФ может получить на вооружение новые «стелс-корветы»
Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов.
Военное обозрение 02:35
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
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В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra вчера в 11:49
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Теннис
Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия
Газета.Ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52