Общество
РБКВрач-диетолог назвала вредные и полезные свойства мандаринов
Врач-диетолог рассказала РБК, при каких обстоятельствах потребление мандаринов может нанести вред здоровью человека.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.Вечерняя Москвавчера в 11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
Питерские заметки 07:51
Фигурное катание
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток вчера в 10:04
Политика
МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:24
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие
Белоруссия помогла Китаю обойти Россию по ядерному потенциалу
Avia.pro 06 ноября в 20:12
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Авто
Почему не стоит покупать самые дешевые колодки: тест на износ
Результат испытаний оказался закономерным: самые дешевые варианты начали деформироваться и покрываться ржавчиной уже после первых пробегов.
Популярная механика вчера в 04:16
Армия и оружие
Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР
Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Вести.Ru 07:01
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Футбол
Левандовски раскритиковал состав «Баварии»
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в интервью Süddeutsche Zeitung раскритиковал состав своей команды.
Soccer.ru 06:37
Происшествия
В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы
В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя.
Российская газета 07:52
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Политика
В МИДе озвучили истинную причину расторжения ДРСМД
Национальная служба новостей 02:22
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17