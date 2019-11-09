Общество

Российская газетаРоссийская газетаДиетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Мандарины могут принести немалую пользу организму человека. Однако злоупотреблять ими не стоит, а в некоторых случаях лучше проявить разумную осторожность. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.
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Диетолог Соломатина рассказала, кому не стоит есть мандарины

«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.
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