«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.

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Мандарины могут принести немалую пользу организму человека. Однако злоупотреблять ими не стоит, а в некоторых случаях лучше проявить разумную осторожность. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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