«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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