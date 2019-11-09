Общество
РИА НовостиДиетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о пользе этого фрукта и о том, сколько мандаринок можно съедать в день без вреда для здоровья.Вечерняя Москвавчера в 11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Армия и оружие
Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии
ТК Звезда 07 ноября в 21:21
Экономика
В России стали пить меньше пива
Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости 03:29
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Футбол
«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»
Ивановский «Текстильщик» провел матч 22-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
IvanovoNews 06:52
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.
Политическая Экспертиза 05:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 06:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48
Общество
Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга
Одни аплодируют петербургских врачам за успешно выполнению работу по извлечению из прямой кишки пострадавшего мужчины огромных размеров инородного предмета.
Evo-rus.com 02:18
Авто
Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион
Настоящая Eleanor Mustang 1967 года из фильма «Угнать за 60 секунд» уйдет с молотка.
32CARS.ru 03:33
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты питания
Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Политика
США разочаровались в России после падения Берлинской стены
По словам госсекретаря США Майка Помпео, после падения Берлинской стены в 1989 г. все ждали глобальных перемен.
Утро.ru вчера в 08:07
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29