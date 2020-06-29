Здоровье
Вечерняя МоскваДиетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша. По словам медика, при приготовлении шашлыка на открытом огне на него могут попадать продукты горения, в частности, сажа, которая обладает канцерогенным действием.
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с чего всё началось
С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний.ТК Звездавчера в 02:55
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«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии
ТК Звездавчера в 02:55
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников
Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
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Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
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Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
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«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
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Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями
Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok.
Экономика сегодня вчера в 22:52
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Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
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Количество заражённых коронавирусом в Хакасии продолжает расти
В Хакасии за последние сутки коронавирус подтвердился у ещё 32 человек, сообщил губернатор Валентин Коновалов в соцсетях.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 22:30
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Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири
REGNUM вчера в 12:55
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Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка
В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде.
URA.Ru вчера в 12:58
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Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
Происшествия
В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
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Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
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Хавбек «Барселоны» Артур прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом»
Матч ТВ вчера в 00:51
Общество
ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord вчера в 07:46