Здоровье

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваДиетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша. По словам медика, при приготовлении шашлыка на открытом огне на него могут попадать продукты горения, в частности, сажа, которая обладает канцерогенным действием.
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с чего всё началось

«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии

С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний.
ТК Звездавчера в 02:55

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Врач-диетолог объяснила, почему шашлык может вызывать онкологию

ФАНвчера в 04:16

Диетолог сообщила о связи шашлыка и развитием онкологии

РБКвчера в 18:16

Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием онкологии

РЕН ТВвчера в 17:37

Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

РИА Новостивчера в 16:37

Как шашлык связан с онкозаболеваниями, рассказала диетолог

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Врач объяснила, как шашлык может стать причиной рака

Рамблервчера в 03:01

«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии

ТК Звездавчера в 02:55
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом

Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Общество

Названы признаки готовящегося угона автомобиля

«Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.
Телеканал 360° вчера в 23:10
Политика

WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
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Авто

В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru 27 июня в 14:52
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Финансы

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня вчера в 08:56
18
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Происшествия

В Бурятии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38
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Армия и оружие

Китайских экспертов восхитил российский ракетный комплекс «Сармат»

Актуальные Новости вчера в 12:40
Культура

Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников

Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
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Космос

У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла

Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей вчера в 11:56
10
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
13
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,1K
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
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Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
19
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
Технологии

Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями

Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok.
Экономика сегодня вчера в 22:52
3
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Здоровье

Количество заражённых коронавирусом в Хакасии продолжает расти

В Хакасии за последние сутки коронавирус подтвердился у ещё 32 человек, сообщил губернатор Валентин Коновалов в соцсетях.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 22:30
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
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Общество

Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири

REGNUM вчера в 12:55
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Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка

В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде.
URA.Ru вчера в 12:58
7
Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
10
Происшествия

В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
РБК вчера в 23:04
Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
17
Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом»

Матч ТВ вчера в 00:51
Общество

ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord вчера в 07:46
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