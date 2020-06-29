С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний.

с чего всё началось

Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша. По словам медика, при приготовлении шашлыка на открытом огне на него могут попадать продукты горения, в частности, сажа, которая обладает канцерогенным действием.

Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

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