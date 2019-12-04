Общество

RT на русскомRT на русскомДиетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма. По её словам, на праздничном столе обычно есть отдельная категория продуктов, сочетание которых может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.
Вечерняя Москвавчера в 08:33

Подробнее о событии

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

РЕН ТВвчера в 21:39

Диетолог рассказала о самом вредном новогоднем угощении

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

RT на русскомвчера в 14:27

Диетолог предупредила о возможном вреде селедки под шубой

РБКвчера в 16:27

Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Политика Сегоднявчера в 11:12

Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой

РИА Новостивчера в 10:51

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Вечерняя Москвавчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Технологии

«Ростелеком» расставит приманки для хакеров

Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Здоровье

Миллиардер из списка Forbеs решил открыть медицинский бизнес в Кургане

По данным Forbеs, Владимир Евтушенков (председатель совета директоров АФК «Система») входит в десятку богатейших россиян с состоянием в 2019 году 1,94 млрд долларов.
URA.Ru 00:06
Общество

Голубев впервые прокомментировал арест Татьяны Быковской

Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».
Donnews.ru вчера в 15:26
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Футбол

Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии

Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК вчера в 21:48
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия вчера в 17:22
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Футбол

Курский «Авангард» ввел потолок зарплат

Форвард курского "Авангарда" Роман Минаев покинул расположение команды.СМИ сообщают, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Soccer.ru 02 декабря в 10:19
Авто

Datsun предложит нам новинки и не планирует покидать авторынок России

В ходящий в состав японского автогиганта Nissan концерн Datsun собирается обновить предложенные на отечественном авторынке седан on-DO и хэтчбек mi-DO, а также создать их спецварации.
Pnzdrive вчера в 02:17
Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру вчера в 16:59
Политика

Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»

В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Утро.ru вчера в 03:10
Гаджеты

Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
iXBT.com вчера в 16:12
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК вчера в 21:30
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 18:36
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Происшествия

Либертарианец Светов сообщил о втором обыске

Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец вчера в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное